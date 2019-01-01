هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

غزة / سما/

اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة خالد البطش ان استئناف مسيرات العودة، سيكون في يوم الأرض القادم بتاريخ 30 مارس اذار.

وقال البطش في تصريح صحفي الأربعاء: " إنه تقرر استئناف مسيرات العودة في يوم الأرض القادم بتاريخ 30 مارس" مشيرا الى أنها مسيرات العودة ستعود بزخمها المعروف كأحد الأدوات المهمة والضاغطة للتعبير عن رفضنا لـ "صفقة القرن".

الجدير ذكره، أن الهيئة العليا لمسيرات العودة قررت وقف مسيرات العودة التي تنظمها . واعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018 التوجه كل جمعة إلى الحدود الشرقية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، باستثناء بعض الأيام التي لم تنفذ هذه الفعاليات لأسباب أمنية أو بسبب حالة الطقس.