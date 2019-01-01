  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة

الأربعاء 05 فبراير 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مسيرة العودة تعلن عن موعد استئناف المسيرات على حدود غزة


غزة / سما/

اكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة خالد البطش ان استئناف مسيرات العودة، سيكون في يوم الأرض القادم بتاريخ 30 مارس اذار.

وقال البطش في تصريح صحفي الأربعاء: " إنه تقرر استئناف مسيرات العودة في يوم الأرض القادم بتاريخ 30 مارس" مشيرا الى أنها مسيرات العودة ستعود بزخمها المعروف كأحد الأدوات المهمة والضاغطة للتعبير عن رفضنا لـ "صفقة القرن".

الجدير ذكره، أن الهيئة العليا لمسيرات العودة قررت وقف مسيرات العودة التي تنظمها . واعتاد الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018 التوجه كل جمعة إلى الحدود الشرقية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، باستثناء بعض الأيام التي لم تنفذ هذه الفعاليات لأسباب أمنية أو بسبب حالة الطقس.

#حدود غزة #مسيرات العودة #خالد البطش #قطاع غزة #الهيئة الوطنية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

بعد ان أحرجها و رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترامب (فيديو)

اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف

لهذا السبب .. احد موظفي السلطة بغزة يقدم على احراق نفسه (صورة)

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

قد تؤدي إلى وقف الخدمة ..سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات الرئيسي في غزة

فيديو مروع .. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الصحة: استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الخليل

الرئيس يؤكد: لن نسمح لـ"صفقة القرن" بأن تمر وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

رئيس

جهات أوروبية تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على قيام إسرائيل بضم المستوطنات وهي كالتالي ..

مشعل يتساءل : أي دولة هذه دون القدس وحق العودة؟ ويشيد بموقف الرئيس عباس