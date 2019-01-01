وزيرا خارجية لبنان وبلجيكا يجددان رفضهما لـ"صفقة القرن"

بيروت /سما/

جدد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتّي رفض لبنان لـ"صفقة القرن".

وشدد حتّي خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، في العاصمة بيروت، مع وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفين، على ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام التي ترتكز على حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسلطينية، وتحرير الأراضي العربية المحتلة كافة.

بدوره، جدد غوفين موقف بلاده الذي أعلنه في مناقشة عامة للبرلمان الفدرالي حول "صفقة القرن" الأميركية-الإسرائيلية وابتعادها عن التوافق الدولي، والتزام بلجيكا بحل الدولتين واحترام القانون الدولي.

وأشار لدعم بلاده التوجه العربي إلى مجلس الأمن الدولي في الثاني عشر من الشهر الحالي.