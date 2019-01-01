العالول: القيادة لن توافق ولن تتنازل عن القضايا المتعلقة بالتاريخ والعقيدة الفلسطينية

الاغوار /سما/

تسلم مجلس قروي خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، جرارا زراعيا، وخلايا شمسية ضمن مكرمة رئاسية، وبناء على احتياجات المنطقة.

وتم تسليم المكرمة بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ومسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس رائدة الفارس، ومحافظ طوباس يونس العاصي.

ونقل العالول تحيات الرئيس لأهالي خربة ابزيق، مشيرا إلى أن المكرمة تأتي لتعزيز صمود أهالي المنطقة في أراضيهم، فالصمود أفضل وسيلة لمواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية المتمثلة بضم الأغوار ومحاولة تمرير "صفقة القرن".

وأضاف أن الاحتلال يحارب وجود الفلسطينيين في أراضيهم بمختلف المناطق ومنها الأغوار، مشيرا إلى أن دعم وجود المواطنين في أراضيهم وصمودهم تمثل أولوية بالنسبة للقيادة الفلسطينية.

وأوضح العالول، أن القيادة لن توافق ولن تتنازل عن القضايا المتعلقة بالتاريخ والعقيدة الفلسطينية.

بدوره، أشار الوزير أحمد عساف إلى أن الرئيس لم يتأخر في تقديم هذه المكرمة لأهالي ابزيق بناء على طلبهم واحتياجاتهم، حيث كان الوزير عساف قد زار برفقة وفد من الإعلام الرسمي المنطقة قبل أسبوع ونقل مطالب الأهالي للرئيس.

وأضاف عساف أن الرئيس محمود عباس يتابع ويدرك أهمية صمود الناس على الأرض، وهذا ما سيفشل "صفقة القرن".

وأكد الوزير أن الجرار الزراعي الذي تم تأمينه للمنطقة سيحل مشاكل حراثة الأرض وبعض الاحتياجات الزراعية، كما ستوفر الخلايا الشمسية حلا لمشاكل الكهرباء، موضحا أن المساعدات لهذه المنطقة لن تقتصر على ذلك.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن هذه لن تكون آخر زيارة للمنطقة، وما تم تقديمه من دعم لن يكون الأخير، حيث سيتم تقديم المزيد خلال الفترات المقبلة لتعزيز صمود الأهالي في أراضيهم.