  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول: القيادة لن توافق ولن تتنازل عن القضايا المتعلقة بالتاريخ والعقيدة الفلسطينية

الأربعاء 05 فبراير 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: القيادة لن توافق ولن تتنازل عن القضايا المتعلقة بالتاريخ والعقيدة الفلسطينية


الاغوار /سما/

 تسلم مجلس قروي خربة ابزيق بالأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء، جرارا زراعيا، وخلايا شمسية ضمن مكرمة رئاسية، وبناء على احتياجات المنطقة.

وتم تسليم المكرمة بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، ومسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس رائدة الفارس، ومحافظ طوباس يونس العاصي.

ونقل العالول تحيات الرئيس لأهالي خربة ابزيق، مشيرا  إلى أن المكرمة تأتي لتعزيز صمود أهالي المنطقة في أراضيهم، فالصمود أفضل وسيلة لمواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية المتمثلة بضم الأغوار ومحاولة تمرير "صفقة القرن".

وأضاف أن الاحتلال يحارب وجود الفلسطينيين في أراضيهم بمختلف المناطق ومنها الأغوار، مشيرا إلى أن دعم وجود المواطنين في أراضيهم وصمودهم تمثل أولوية بالنسبة للقيادة الفلسطينية.

وأوضح العالول، أن القيادة لن توافق ولن تتنازل عن القضايا المتعلقة بالتاريخ والعقيدة الفلسطينية.

بدوره، أشار الوزير أحمد عساف إلى أن الرئيس لم يتأخر في تقديم هذه المكرمة لأهالي ابزيق بناء على طلبهم واحتياجاتهم، حيث كان الوزير عساف قد زار برفقة وفد من الإعلام الرسمي المنطقة قبل أسبوع ونقل مطالب الأهالي للرئيس.

وأضاف عساف أن الرئيس محمود عباس يتابع ويدرك أهمية صمود الناس على الأرض، وهذا ما سيفشل "صفقة القرن".

وأكد الوزير أن الجرار الزراعي الذي تم تأمينه للمنطقة سيحل مشاكل حراثة الأرض وبعض الاحتياجات الزراعية، كما ستوفر الخلايا الشمسية حلا لمشاكل الكهرباء، موضحا أن المساعدات لهذه المنطقة لن تقتصر على ذلك.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، أن هذه لن تكون آخر زيارة للمنطقة، وما تم تقديمه من دعم لن يكون الأخير، حيث سيتم تقديم المزيد خلال الفترات المقبلة لتعزيز صمود الأهالي في أراضيهم.

#محمود العالول #حركة فتح #الاغوار #صفقة القرن #الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

بعد ان أحرجها و رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترامب (فيديو)

اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف

لهذا السبب .. احد موظفي السلطة بغزة يقدم على احراق نفسه (صورة)

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

قد تؤدي إلى وقف الخدمة ..سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات الرئيسي في غزة

فيديو مروع .. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

الأخبار الرئيسية

الرئيس يؤكد: لن نسمح لـ"صفقة القرن" بأن تمر وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

رئيس

جهات أوروبية تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على قيام إسرائيل بضم المستوطنات وهي كالتالي ..

مشعل يتساءل : أي دولة هذه دون القدس وحق العودة؟ ويشيد بموقف الرئيس عباس

يديعوت : "إسرائيل" لا تريد الدخول في معركة حاسمة في غزة قبل الانتخابات