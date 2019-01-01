خبير اسرائيلي يكشف عن محاولات إسرائيل لإعادة تصميم المنطقة لتحسين وضعها الاستراتيجي

القدس المحتلة / سما /

مشف رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه دايان في جامعة تل ابيب " ميخائيل ميليستاين" في مقال له في صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عما اسماه بتدخل اسرائيل لتصميم المنطقة بشكل يحسن وضعها الاستراتيجي .

وقال " الضعف الذي تشهده المنطقة والذي يفتح ويُنمِّي شهية اسرائيل للعمل ليس دائما ايجابيا لصالح اسرائيل ويضرب مثال اشكالي على ذلك بقرار تصفية القيادي في الجهاد الاسلامي، الشهيد بهاء ابو العطا".

واضاف " فقد غلفت الخطوة التكتيكية الناجحة ( اغتيال ابو العطا) بتفسير استراتيجي، في اطاره وصف ابو العطا بانه العائق المركزي الذي وقف في الطريق لتثبيت تسوية في قطاع غزة.



ومن الامثلة التي يوردها الكاتب عن فشل اسرائيل في تصميم واقع لصالحها "قضية العار" في منتصف الخمسينيات والتي من خلالها حاولت اسرائيل توتير العلاقة بين مصر والغرب لتشديد التوتر بين مصر والغرب. ومثال اخر حصل مع حرب لبنان الأولى حيث حاول الإسرائيليون عقد صفقة مع النظام السوري مقابل الانسحاب من الجولان بهدف خلق شرخ بين إيران وحزب الله من جانب والسوريين من جانب آخر بهدف تفكيك محور المقاومة.

