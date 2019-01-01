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الرئيس يؤكد: لن نسمح لـ"صفقة القرن" بأن تمر وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات

الأربعاء 05 فبراير 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد: لن نسمح لـ"صفقة القرن" بأن تمر وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، وسكرتير عام الشبيبة الفتحاوية، ومنسقة الشبيبة الثانوية، بحضور عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وجمال محيسن.

واستمع الحضور لشرح مفصل من الرئيس حول تداعيات "صفقة القرن" التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية، وأكد الرئيس أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تسمح لهذه الصفقة التآمرية بأن تمر، وستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية.

وأشار الرئيس، إلى أن هناك حراكا سياسيا تقوده القيادة الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي لذلك، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

بدورهم أكد أمناء سر الأقاليم، دعم الشعب الفلسطيني واصفافه خلف جهود الرئيس وسياساته لإفشال "صفقة القرن"، وأكدوا أن سيادته يعبر عن طموحات وآمال أبناء شعبنا من خلال تمسكه بالثوابت الوطنية.

وأشاروا إلى أن هذه الصفقة المشؤومة سيقاومها أبناء شعبنا، وسيكون هناك تصعيد للمقاومة الشعبية السلمية في كل أماكن التواجد الفلسطيني، لإيصال الرسالة الفلسطينية بأن هذا المشروع التصفوي لن ينجح مهما بلغت الصعاب.

#الرئيس عباس #حركة فتح #صفقة القرن #الضفة الغربية

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