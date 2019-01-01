السفير مهداوي: جاليتنا وطلابنا في الصين بخير

غزة / سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، اليوم الأربعاء، إن أبناء الجالية والطلاب الفلسطينيين في الصين بخير، ولم تسجّل أي إصابات بفيروس "كورونا" في صفوفهم، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وفريق عمل السفارة متواجد لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

وأضاف مهداوي: إنه تم إجلاء 17 طالباً فلسطينياً من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، وجرى نقلهم إلى الأردن بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الصين، إلى جانب الرعايا الأردنيين، موضحاً أنهم خضعوا لفحوصات احترازية في مستشفى البشير فور وصولهم إلى الأردن، وفترة حجر صحي انتهت اليوم الأربعاء، قبل مغادرتهم المستشفى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية والمغتربين ممثلةً بالوزير رياض المالكي، على تواصل دائم مع السفارة للاطمئنان على أبناء الجالية والطلاب وضمان تقديم كل ما يلزم لمساعدتهم.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين/ دائرة الرعاية القنصلية، وسفارة فلسطين لدى الصين، أهابتا بأبناء الجالية الفلسطينية في الصين، بضرورة تحديث بياناتهم لدى السفارة وممثلي الجالية في أماكن إقامتهم، تحسبا لأي طارئ ومن أجل تسهيل عملية الاتصال والتواصل، للاطمئنان على حياتهم وصحتهم ومساعدتهم عند الضرورة.

وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، وفاة 490 شخصا على الأقل جراء فيروس "كورونا"، مع وجود أكثر من 24300 حالة مؤكدة، وعدد أقل بكثير في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن "حالة الطوارئ الصحية العالمية" بسبب تفشي المرض لكنها قالت إنها لم تصل بعد إلى مرحلة "وباء"، أو انتشار مرض جديد في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيانات فإن 80% من الذين توفوا بالفيروس كانوا فوق سن 60 عاما، وكان 75% منهم يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، بحسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين.