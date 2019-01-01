"الأوقاف" تبحث مع هيئة التسوية تسجيل الأراضي الوقفية

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، مع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، ونائب رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، تسجيل الأراضي الوقفية، وآلية تذليل الصعوبات التي تعيق استثمارها وتطويرها وتثبيتها.

ووضع أبو الرب مسؤولي المؤسستين، في لقائين منفصلين، اليوم الأربعاء، بصورة واقع الأملاك والأراضي الوقفية في فلسطين، بالإضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها، والعقود والاتفاقيات المنظمة.

بدوره، أكد شراكة أن العمل في مشاريع التسوية مستمر، وأن الهدف الأسمى لهيئة تسوية الأراضي والمياه إعلان فلسطين منتهية التسوية، وضمان حقوق المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات.

من جهته، أبدى غانم استعداد الهيئة على التعامل بإيجابية كبيرة لحفظ الأملاك الوقفية، لتحقيق رؤية واستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.