الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الأربعاء، كشفاً جديداً بخصوص آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلة الثالثة عشر من كشف (2020/3)، والحافلات الأولى (جوازات مصرية) والثانية والثالثة حتى الرقم (51) من الكشف الجديد (2020/4).

وأشار إلى موعد التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مضيفةً "إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط".

ودعت إلى التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رابط الكشف الجديد (2020/4):