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القاهرة: اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين

الأربعاء 05 فبراير 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: اجتماع تحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين


القاهرة /سما/

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية أعمال الدورة (105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة فلسطين، تحضيرا لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري الذي يعقد غدا الخميس، وذلك لإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية المقبلة، إضافة إلى بحث مجمل قضايا العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

وتكوّن وفد فلسطين من مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد الوطني رأفت ريان، والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ105 للمجلس عددا من البنود، في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة، والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية والمقرر عقدها فى الرياض في شهر آذار/ مارس المقبل، إضافة إلى محور أعمال الدورة وهو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي".

وقال ريان إن عام 2019 كان حافلا بالإنجازات والتطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين العربي والعالمي، حيث عُقدت قمم عربية عادية واقتصادية ودورات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدد كبير من اللجان، صدر عنها العديد من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تدعم التكامل والتعاون العربي والعلاقات العربية والدولية، من خلال منتديات التعاون الاقتصادية مع الدول والتجمعات المؤثرة، والتي سيكون لتنفيذ مقرراتها وخطط أعمالها أثر كبير في إطار تعزيز وتطوير المنطقة العربية واقتصاداتها.

وأضاف ريان في كلمته الافتتاحية، حيث سلم رئاسة الدورة الى مدير عام التعاون الدولي بوزارة المالية القطري بدر القايد، ان "هذا سيعود بالفائدة على شعوبنا العربية التي تنتظر إنجاز الغايات والأهداف التي قامت على أساسها الجامعة العربية، والمتمثلة بالوحدة العربية والتكامل الاقتصادي الذي طال انتظارهما لتتمكن دولنا من الدفاع عن مصالح شعوبها والارتقاء بمستوى معيشتها".

وقال إن "الأمة العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده، ما سيكفل إفشال كافة مخططات تصفية القضية".

#الجامعة العربية #فلسطين

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