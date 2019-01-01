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مستوطنون يهاجمون أعضاء القائمة المشتركة خلال جلسة قضائية

الأربعاء 05 فبراير 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون أعضاء القائمة المشتركة خلال جلسة قضائية


القدس المحتلة / سما /

هاجم مستوطنون من حزب القوة اليهودية الذي يمثل المستوطنين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، أعضاء القائمة العربية المشتركة، خلال جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية للنظر في التماس هبة يزبك المرشحة عن القائمة العربية في الانتخابات المقبلة، بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية من شطبها وحرمانها من الانتخابات.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن ايتمار بن جيفير زعيم حزب المستوطنين هاجم أعضاء القائمة المشتركة بوجود عدد من المستوطنين الذين رافقوه للجلسة.

وهاجم بن جيفير أعضاء القائمة واتهمهم بـ "الإرهابيين".

وقررت المحكمة عقب انتهاء الجلسة بتأجيل قرارها النهائي بشأن يزبك إلى وقت لاحق.

وكانت اللجنة الانتخابية شطبت يزبك من القائمة وحرمتها من الانتخابات بحجة أنها أصدرت تصريحات سابقًا تدعم "الإرهاب".

ويرجح أن يصدر القرار النهائي يوم الأحد المقبل.

وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت قال إنه لا يوجد أي سند قانوني يسمح بشطبها.

#مستوطنون #القائمة المشتركة

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