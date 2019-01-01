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الاحتلال يخطر بهدم منشأة في سبسطية

الأربعاء 05 فبراير 2020 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا من سبسطية شمال غرب نابلس، اخطارا بهدم منشأته في المنطقة الأثرية بالبلدة، وسلمت آخر اخطارا لازالة خيمته.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن جيش الاحتلال سلم المواطن نائل رزق أبو عقل اخطارا بهدم منشأة خاصة به في المنطقة الأثرية وتقع في محيط ساحة البيادر، كما قاموا بالطلب من المواطن مالك مخالفة الذي يملك خيمة سياحية متنقلة، بازالتها.

وأشار عازم إلى أن الاحتلال اقتحم المنطقة الأثرية في القرية بشكل متكرر  في الفترة الأخيرة، وهو يمارس أسلوبا ضاغطا على سكان محيط المنطقة الأثرية.

وكان الاحتلال قد هدم منشأة أبو عقل قبل 4 سنوات، وأعاد صاحبها ترميمها.

#الاحتلال #سبسطية

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