  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يحسم موعد اعتزاله رسميا..!!

الأربعاء 05 فبراير 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحسم موعد اعتزاله رسميا..!!


وكالات / سما /

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، على إمكانية مواصلته لعب كرة القدم حتى بلوغ "40 عاما".

وأكد رونالدو, الذي أتم "35 عاما", في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لن يتوقف عن ممارسة الكرة إلا إذا كان يفتقر إلى الحافز، مضيفا أن اعتزاله لن يكون بسبب مشكلة جسدية.

وقال: "الكثير من الأمور ستحدد موعد اعتزالي, ما أشعر به، حافزي، لأن ذلك لن يرجع لمشكلة جسدية".

وأضاف: "أنا أعامل نفسي بشكل جيد وأعتقد أني أستطيع اللعب حتى 40 عاما، أهم عامل بصراحة هو الجانب النفسي، هذا ما سيحدث الفارق".

واختتم "صاروخ ماديرا": "عموما، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن أستمر مدى الحياة، منطقيا يكفي هذا، لكني ما زلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة".

#كريستيانو رونالدو #الاعتزال #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

بعد ان أحرجها و رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق خطاب ترامب (فيديو)

اطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة صوب نتيفوت ومستوطنات الغلاف

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

قد تؤدي إلى وقف الخدمة ..سرقة كافة محتويات مستودع شركة الاتصالات الرئيسي في غزة

فيديو مروع .. مصرع شابين خلال بث مباشر على "فيسبوك" في مصر

الأخبار الرئيسية

القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

رئيس

جهات أوروبية تعمل على بلورة رزمة خطوات ردا على قيام إسرائيل بضم المستوطنات وهي كالتالي ..

مشعل يتساءل : أي دولة هذه دون القدس وحق العودة؟ ويشيد بموقف الرئيس عباس

يديعوت : "إسرائيل" لا تريد الدخول في معركة حاسمة في غزة قبل الانتخابات

27663

ميلادينوف : الجهد الرئيسي لنا في الأعوام الماضية منع حرب في غزة