رونالدو يحسم موعد اعتزاله رسميا..!!

وكالات / سما /

شدد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، على إمكانية مواصلته لعب كرة القدم حتى بلوغ "40 عاما".

وأكد رونالدو, الذي أتم "35 عاما", في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه لن يتوقف عن ممارسة الكرة إلا إذا كان يفتقر إلى الحافز، مضيفا أن اعتزاله لن يكون بسبب مشكلة جسدية.

وقال: "الكثير من الأمور ستحدد موعد اعتزالي, ما أشعر به، حافزي، لأن ذلك لن يرجع لمشكلة جسدية".

وأضاف: "أنا أعامل نفسي بشكل جيد وأعتقد أني أستطيع اللعب حتى 40 عاما، أهم عامل بصراحة هو الجانب النفسي، هذا ما سيحدث الفارق".

واختتم "صاروخ ماديرا": "عموما، كل شيء له بداية ونهاية، لذلك لن أستمر مدى الحياة، منطقيا يكفي هذا، لكني ما زلت أشعر بالقوة الكافية لمواصلة الفوز بألقاب مهمة".