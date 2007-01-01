نيمار : لست مهووساً بفكرة الفوز بجائزة الأفضل

وكالات / سما /

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه ليس مهووساً بفكرة الفوز بجائزة الأفضل الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيراً إلى أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

ولم يسبق للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الفوز بجائزة الأفضل الخاصة بالفيفا، أو بالكرة الذهبية الخاصة بمجلة فرانس فوتبول.

وأشارت التقارير الصحفية من قبل أن السبب الرئيسي وراء رحيل نيمار عن برشلونة الإسباني صيف عام 2017 هو أنه يرغب في الخروج من ظل ميسي وأن يصبح أفضل لاعب في العالم، وهو ما نفاه اللاعب في حواره الصحفي الذي أجراه مع موقع “الفيفا” الرسمي.

وتحدث نيمار للموقع الرسمي للفيفا قائلاً “لست مهووساً بفكرة الفوز بجائزة الأفضل، وسبق وأن قلت هذا الأمر مرات عديدة”.

وأضاف “لكني أتدرب كل يوم لأكون أفضل من اليوم السابق، وأحاول دائماً أن أتطور بشكلٍ فردي وجماعي، وإذا فزت بالجائزة يوماً ما سيكون نتيجة عملي المتواصل”.

وبسؤاله عن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، رد قائلاً “اللعب بجانب ميسي كان تجربة فريدة، وأصبحنا أصدقاء، وبالتأكيد ميسي هو الأفضل في التاريخ من بين اللاعبين الذين شاهدتهم”.