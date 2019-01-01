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خامنئي: مؤامرة "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب

الأربعاء 05 فبراير 2020 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: مؤامرة "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب


القدس المحتلة / سما /

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن"، خطة حمقاء تدل على خبث الأمريكيين وستعود عليهم بالأذى.

وقال خامنئي في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" إن "مؤامرة صفقة القرن الأمريكية ستموت قبل أن يموت ترامب".

واعتبر أن "صفقة القرن لن تحقق أهدافها، مشددا على أن فلسطين ملك للفلسطينيين ولا يحق لأمريكا اتخاذ قرار بشأنها".

 ولفت خامنئي إلى أن "محتوى صفقة القرن متعلق بالفلسطينيين، إلا أن الأمريكيين تفاهموا مع الصهاينة عليها"، مشيرا إلى أنها "ستؤدي إلى نتائج عكسية وستحيي اسم فلسطين".

وقال المرشد الإيراني "إن العالم بأسره يتحدث الآن عن مظلومية الشعب الفلسطيني، ويدين الولايات المتحدة ويؤكد حق الفلسطينيين، باستثناء 4 حكام عرب خائنين لا ينبغي الاكتراث بكلامهم".

وختم خامنئي بالقول إن "عقد الاجتماعات وإنفاق المال لأجل صفقة القرن عمل أحمق لن يؤدي إلى إنجاحها".

من جهة أخرى، دعا المرشد الإيراني خلال كلمة أمام حشد من الإيرانيين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 41 للثورة، "على كل من يحب إيران ويريد الأمن لها"، أن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.


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