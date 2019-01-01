تغريدة.. هكذا هاجمت كارول سماحة "راكبي الثورة" اللبنانية

وكالات / سما /

شنّت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، هجوما على من وصفتهم بـ”راكبي الثورة” الذين يظهرون الحقد والكراهية ضد بعضهم البعض، في حين أنهم يعتبرون أنفسهم ضد الزعامات الطائفية إلا أنه سرعان ما ينكشف أمرهم.

وكتبت كارول في تغريدة على تويتر: “بتأسف كتير انو في قسم كبير من الناس اللي معتبرين نفسن رواد الثورة وضد الزعامة والطائفية: بجملة زغيرة بتكتشف إنو كلو مزيف وقلبن مليان حقد بيرجع ٢٠سنة لورا: عونية VS قوات.. يعني ميشال عون وسمير جعجع بحد ذاتن سامحوا بعضن! وهني ما قادرين يتخطواهالعقدة! طب كيف رح نتعايش مع بعض خبرونا؟”.

وتابعت: “وبيسألوني ليش وقفت تعليقات عن الثورة.. من كتر ما في ناس راكبة الموجة، وعم يعطونا مواعظ بالعلمنة واللا طائفية بس من الواضح انو بعدو زعيمن ماشي بعروقن! وللأسف كتير ناس ساذجة مصدقتن”.