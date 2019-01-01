صورة.. عبير صبري تهنئ زوجها بعد افتتاحه مسجدا في تايلند

وكالات / سما /
هنأت الممثلة المصرية عبير صبري، زوجها المحامي أيمن البياع بافتتاحه مسجدا في جنوب تايلاند.
ونشرت عبير صور للمسجد على حسابها الخاص في إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: “مبروك حبيبي مسجدك في جنوب تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر”.
الجدير ذكره ان عبير صبري بدأت مؤخرا تصوير دورها في مسلسل “الأخ الكبير” الى جانب كل من الممثلين المصريين محمد رجب وأيتن عامر وإيهاب فهمي.
ويتألف المسلسل من 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.