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صورة.. عبير صبري تهنئ زوجها بعد افتتاحه مسجدا في تايلند

الأربعاء 05 فبراير 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. عبير صبري تهنئ زوجها بعد افتتاحه مسجدا في تايلند


وكالات / سما /

هنأت الممثلة المصرية ​عبير صبري​، زوجها المحامي أيمن البياع بافتتاحه مسجدا في جنوب تايلاند.‏

ونشرت عبير صور للمسجد على حسابها الخاص في إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: “مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر”.‏

الجدير ذكره ان عبير صبري بدأت مؤخرا تصوير دورها في مسلسل “​الأخ الكبير​” الى جانب كل من الممثلين المصريين محمد رجب وأيتن عامر وإيهاب فهمي.

ويتألف المسلسل من 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

#عبير صبري #تايلند #أيمن البياع

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