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القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019

الأربعاء 05 فبراير 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام يكشف : إصابة عدد من "أسرى الاحتلال" في القصف الاسرائيلي في مايو 2019


غزة / سما /

كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أن عدداً من "أسرى العدو" قد أصيبوا بشكل مباشر جراء عمليات قصف الاحتلال لمبان سكنية مدنية وأمنية خلال العدوان الذي وقع في أيار 2019.

وأوضح أبو عبيدة في تصريح صحفي، أن القسام يتحفظ على مصير هؤلاء المصابين في هذه المرحلة. مشيرًا إلى أن الاحتلال، خاصةً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس الخداع، وغير آبه بالمصير المجهول لأسراه، في وقت تحرك للإفراج عن معتقلة في السجون الروسية على قضية مخدرات.

ووعد الناطق باسم القسام، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالعمل بكل ما بوسعهم من أجل تحريرهم بكل السبل.

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