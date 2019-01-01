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أولمرت: البالونات لا تشكل تهديدا استراتيجيًا لإسرائيل و لا ينبغي المبالغة فيها

الأربعاء 05 فبراير 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت: البالونات لا تشكل تهديدا استراتيجيًا لإسرائيل و لا ينبغي المبالغة فيها


القدس المحتلة / سما /

قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من خطر البالونات المتفجرة والحارقة التي تطلق من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.
 
وقال أولمرت وفق ما نقل موقع القناة 7 العبرية، إن خطر البالونات في الجنوب لا ينبغي المبالغة فيه.
 
وأضاف خلال مقابلة إذاعية، "لسنوات بالغنا في وصف هذا التهديد حول البالونات والطائرات الورقية، لكن حقيقة أن الأضرار التي لحقت جراء ذلك هامشية وعدد الضحايا كان صفرا".
 
وتابع ألمرت :" البالونات والطائرات الورقية لا تشكل تهديدات استراتيجية لدولة إسرائيل".
 
وأوضح أن إسرائيل لديها قدرات في كل المجالات العسكرية والتكنولوجية للتغلب على هذه المشاكل دون إثارة ضجة ودون شعور بالتهديد.

#أولمرت #البالونات الحارقة #غزة #مستوطنات

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