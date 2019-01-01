مريضة سرطان شهيرة تنعى نفسها برسالة مؤلمة قبل وفاتها بأيام

وكالات / سما /

عم الحزن أجواء عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان وفاة الفتاة المصرية إيمان أحمد المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم إيمي والتي تعتبر إحدى أشهر مرض السرطان في العالم العربي.

وما لفت الأنظار هو أنها أعلنت قرب وفاتها من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث كتبت: "الورم انتشر خلاص وإنا لله وإنا إليه راجعون، كده أقول بقلب جامد الحرب خلصت خلاص، بس مش الكانسر اللي فاز، لأ، ووصيتي ليكوا لما أموت محدش يقول السرطان انتصر، والله أطلعلكوا من تربتي، أنا اللي فوزت وكسبت، أنا كنت صابرة وراضية طول الوقت. ساعات قليلة".

كما نشرت رسالة أخرى جاء فيها: "ربنا قال وبشر الصابرين، يعني أنا الحمد لله فزت بالجنة، الوجع هينتهي. الألم هينتهي. العياط هينتهي. قعدة المستشفيات هتنتهي. الكيماوي هينتهي. تعب أمي هينتهي".

وأضافت: "عايزة بس منكم طلب، ادعوا لأهلي بالصبر، بالذات أمي ادعولها كتير بالله عليكم، وأخيراً دي وصيتي، محدش يكتب السرطان انتصر. أنا اللي كسبت الجنة وعمري خلص".

وأحدثت بهذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لفقدانها بعد صمودها في وجه المرض العضال.