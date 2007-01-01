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موقع عبري : "علاقة غير أخلاقية" بين وزير المالية الإسرائيلي وقاضية

الأربعاء 05 فبراير 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : "علاقة غير أخلاقية" بين وزير المالية الإسرائيلي وقاضية


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية على موقعها الإلكتروني، عن ما أسمته بـ"علاقات غير أخلاقية" بين وزير المالية الإسرائيلي موشية كحلون والقاضية المتهمة بقضية جنسية والمعروفة في إسرائيل باسم "الجنس مقابل التعيين".

وأشارت القناة، إلى أن القاضية "إيتي كريف" متهمة طبقا لجلسات الاستماع بقضية الجنس مقابل التعيين حيث يشارك في هذه القضية الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسرائيل "أفي نافيه".

وتظهر الوثائق التي كشفت عنها القناة، مراسلات حميمة بين القاضية وكحلون تدعوه فيها إلى القدوم إلى منزلها لأنها وحيدة. 

وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة ضبط حاسوب القاضية بعد أن قامت بحذف محتوى الرسائل.

يذكر أن كحلون كان خلال السنوات السابقة عضوا في لجنة تعيين القضاة وحاول التوصية على القاضية في إطار عمله باللجنة. ووفق تقديرات الشرطة تم تعيين القاضية ضمن علاقتها مع الوزير كحلون.

#كحلون #علاقة جنسية #قاضية

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