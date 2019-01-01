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داخلية غزة تحذر من التواصل مع "المنسق"

الأربعاء 05 فبراير 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تحذر من التواصل مع "المنسق"


غزة / سما /

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من الأساليب التي يتبعها مكتب المنسق في جيش الاحتلال، للتواصل مع المواطنين، والتي كان آخرها تخصيص رقم هاتف للتواصل المباشر.

وقالت الوزارة في بيان له، إن مكتب المنسق هو جزء من المنظومة الأمنية للاحتلال، وهو بوابة مباشرة لابتزاز المواطنين وإسقاطهم في وحل التخابر. وفق البيان.

وأضافت "إن التواصل مع المنسق بأي طريقة وتحت أي مبرر، مخالفاً للقانون، ويعرض صاحبه والمجتمع للخطر" مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع ذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.


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