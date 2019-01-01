ظريف يهاتف النخالة ويبحثان سبل مواجهة "صفقة القرن"

غزة / سما /

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتصالاً هاتفياً بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلام زياد النخالة، استعرض خلاله الجهود التي تبذلها بلاده في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يسمى بـ " صفقه القرن" التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين.

وأكد ظريف على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما لها من دور كبير في إفشال صفقه القرن وإفشال كل المؤامرات التي تستهدف السيطرة على فلسطين وعلى المسجد الأقصى المبارك، وتستهدف حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين. وفق نص بيان حركة الجهاد.

وشدد على أن إيران ثابتة قي مواقفها المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه كاملة في فلسطين.

من جانبه، شكر النخالة، إيران على موقفها المؤيد والمساند للشعب الفلسطيني والذي لم يتغير منذ "انتصار الثورة الاسلامية".

وأكد على أن حركته ستبذل كل ما في وسعها من أجل أن يكون الموقف الفلسطيني موحداً في مواجهة صفقه القرن، مشدداً على الثقة واليقين بأن الشعب الفلسطيني سيسقط هذه الصفقة وسيواجهها بكل ما أوتي من قوة.