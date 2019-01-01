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ميزات مجهولة في ساعات آبل الذكية

الأربعاء 05 فبراير 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات مجهولة في ساعات آبل الذكية


وكالات / سما /

يستخدم الكثير من الناس ساعات Apple Watch الذكية غير مدركين أن هذه الساعات تملك مزايا مفيدة عديدة غير مزاياها الأساسية المعلن عنها.

ومن بين أبرز الميزات التي توفرها هذه الساعات ميزة الاستماع للموسيقى دون الحاجة لوصلها لاسلكيا بالهاتف، وذلك من خلال تطبيق Apple Music الموجود فيها، كما توجد فيها خدمة خاصة للاستماع لمحطات الراديو.

والشيء الذي يجهله الكثيرون من مستخدمي هذه الساعات هو إمكانية استعمال ساعاتهم للتحكم ببعض نماذج السيارات الحديثة من هيونداي أو بي إم دبليو على سبيل المثال، عبر تطبيق blue link أو BMW Remote app.

فعن طريق هذه التطبيقات يمكن فتح وقفل أبواب السيارة عن بعد، أو التحقق من البطارية، أو العثور على المكان المركونة به السيارة.

كما تملك ساعات Apple Watch من الجيل الثالث أو الأجيال الأحدث أجهزة وشرائح إلكترونية مدمجة تساعدها على قياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وتحديد المسافات التي يقطعها أثناء الركض أو المشي دون الحاجة لأن تكون متصلة بالهاتف الذكي.

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