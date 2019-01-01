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لهذا السبب.. لقّحوا كبار السن!

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. لقّحوا كبار السن!


وكالات / سما /

أوصى معهد طب العدوى بمستشفى يينا الجامعي المسنين بتلقي تطعيمات ضد الإنفلونزا للحد من أيضاً من خطر إصابتهم بأزمات قلبية أو سكتات دماغية.

وأوضح المعهد الألماني أن اعتلال المسالك التنفسية بسبب فيروسات الإنفلونزا والمكورات الرئوية قد يؤدي - بالاشتراك مع عوامل أخرى - إلى انسداد الأوعية الدموية بالقلب أو المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، وهو ما يفسر ارتفاع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بعد الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، خاصة لدى كبار السن.

وأشار المعهد إلى أن التطعيم ضد المكورات الرئوية يحمي أيضاً من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى والتهاب السحايا وتسمم الدم.

#كبار السن #الإنفلونزا #أزمة قلبية #التطعيم

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