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فيديو.. المشتل يصعد رسمياً لدوري الدرجة الثانية

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. المشتل يصعد رسمياً لدوري الدرجة الثانية


غزة / سما /

حقق المشتل انتصارا غاليا على نظيره شباب المغراقة (3-1), ضمن منافسات الأسبوع السابع والأخير من دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال".

وسجل ثلاثية المشتل جهاد الحديدي (14), وحسن طومان (24), وتامر أبو فارس (51), في حين أحرز هدف المغراقة مبروك مبروك (21).

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول, بفارق الأهداف أمام اليرموك, ليصعد رسميا للدرجة الثانية, وبقي رصيد الخاسر 7 نقاط في المركز الثالث, بفارق الأهداف أمام الجزيرة وحطين تواليا.

وفي لقاءات أخرى, تفوق اليرموك على اتحاد جباليا (2-1), وتعادل حطين مع الشمس (1-1), ليغيب بذلك الأخير عن منافسات الدوري في الموسم المقبل, أما في فرع "الوسطى والجنوب" فقد فاز الرباط على العودة (2-0).

#المشتل #شباب المغراقة #الدرجة الثانية

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