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ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم مبابي

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم مبابي


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن صفقة تعاقد نادي ريال مدريد لكرة القدم مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي باتت في حكم المؤكدة.

وأشارت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية المقربة من ريال مدريد إلى أن مبابي سيصبح لاعباً في صفوف ريال مدريد بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل، ليحقق اللاعب الفرنسي حلمه بالانضمام للوس بلانكوس بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أن ريال مدريد سيجعل مبابي أغلى لاعب في العالم من خلال صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليون يورو بواقع 250 مليون يورو و50 مليون يورو أخرى كحوافز واضافات متعلقة بالأداء.

وسيتخطى مبابي بذلك زميله الحالي في باريس، نيمار دا سيلفا، الذي يعتبر صاحب أغلى صفقة في التاريخ بعد رحيله عن برشلونة الإسباني لأثرياء العاصمة الفرنسية في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

#مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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