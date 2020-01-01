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ميسي ينفجر غضبًا ويرد بوحشية على تصريحات أبيدال

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ينفجر غضبًا ويرد بوحشية على تصريحات أبيدال


وكالات / سما /

فاجأ البرغوث الأرجنتيني ليونيل قائد برشلونة الإسباني الجميع، ورد بوحشية على تصريح إريك أبيدال السكرتير الفني للبرسا حول سبب إقالة المدرب إرنستو فالفيردي.

وقال أبيدال في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الكاتالونية مساء أمس : "مع فالفيردي لم يكن جميع اللاعبين راضين، ويعملون بجد معه".

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ليونيل ميسي رد سريعًا على تصريحات إريك أبيدال، حيث نشر صورة على "ستوري" إنستجرام الخاص به، وعلق قائلًا: "أنا بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكني أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولًا عن مهامه والعناية بقرارته".

وأضاف: "اللاعبون يتحملون المسؤولية في أرض الملعب، ونحن أول من نعترف عندما لا نكون على ما يرام".

وتابع: "لذلك، يجب على إدارة النادي تحمل مسؤولياتهم، وقبل كل شيء، تولي المسؤولية بعناية شديدة في كل قرار يتخذونه".

واختتم ميسي رسالته قائلًا: "أعتقد أنه عندما نتحدث عن اللاعبين، يجب أن نعطي أسماء حتى لا نخلق بعض الأجواء القذرة ونغذي المزيد من الشائعات والقصص غير الصحيحة".

#ليونيل ميسي #أبيدال #برشلونة

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