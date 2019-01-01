هجوم على "نتنياهو" وحكومته بسبب صواريخ غزة

القدس المحتلة / سما /

انتقد عضو في الكنيست الإسرائيلي، سياسة "بنيامين نتنياهو" في التعامل مع التهديدات الأمنية القادمة من قطاع غزة، في ظل استمرار تساقط البالونات المفخخة منذ قرابة الشهر.



إذ هاجم عضو الكنيست "موتي يوغيف"، سياسة حكومة "نتنياهو" في التصدي ومواجهة الصواريخ الروتينية التي تسقط على مستوطنات ومدن الجنوب.



وزعم "يوغيف"، أن مهمة المنظمات في غزة هي إيذاء "إسرائيل"، ومهمة الحكومة الإسرائيلية حماية أرواح مواطنيها، وهذا لم يحدث.



وتابع "إذا لم نردع المنظمات فسوف تستمر في إيذائنا، يجب أن ندمر قادة والبنية التحتية للمنظمات في غزة".