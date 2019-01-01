وزير الجيش الإسرائيلي يجتمع بنظيره الأمريكي بالبنتاغون

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة السابعة العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اجتمع الليلة الماضية، بنظيره الأمريكي مارك إسبير، بمقر وزاة الدفاع الأمريكية، البنتاغون.

وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن وزير الجيش بينت، تباحث مع نظيره مارك إسبير، بالقضايا الأمنية الخاصة بالشرق الأوسط، وخصوصا القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا.

وأشارت القناة، الى أن المباحثات بين الرجلين، تركزت على التواجد العسكري الإيراني بسوريا، وضرورة التعاون بين البلدين، للحد من هذا التواجد، من أجل حماية إسرائيل من العدوان الإيراني، على حد زعم القناة.