الاحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر كانون الأول وللعام 2019

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال كانون الأول الماضي، وللعام 2019.

وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء، في تقرير أعده بهذا الخصوص، أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا نسبته 3.86% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي 103.86 مقارنة بسنة الأساس 2018 = 100.

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية سجلت أنشطة إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 22.62%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 3.88%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.58%، بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 14.12%.

ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال كانون الأول

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال الشهر المرصود مقارنة بشهر تشرين الثاني، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.91، مقارنة بـــ 108.72 خلال الشهر الذي يليه.

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 13.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين، سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 8.00% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.49% خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2019 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الغذائية.