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اعتقال 15 مواطناً من أنحاء مختلفة من الضفة

الأربعاء 05 فبراير 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 15 مواطناً من أنحاء مختلفة من الضفة


رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 15 مواطنا، بينهم رئيس بلدية بيت كاحل.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: محمود عرفات السعدي، وعزمي اياد حسنية، ومحمد عصري فياض، من مخيم جنين للاجئين، وخليل محمد القرم من قرية جلقموس قرب جنين، وبراء توفيق محمود من قرية سيريس جنوب المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين، وهم: رئيس بلدية بيت كاحل معين محمد زهور، والأسير المحرر علي عيسى عوض (30 عاما)، وعبد الله عيسى حسن أبو هاشم (19 عاما)، وأحمد يوسف حسن علقم (17 عاما)، ومهدي إبراهيم أبو مارية (16 عاما)، من بلدة بيت أمر.

كما نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مداخل مخيم الفوار وبلدتي إذنا والظاهرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أحمد عبد الكريم قعد (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واندلعت مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صلاح الدين دويكات من عسكر البلد شرقا، والأسير المحرر ساهر جبر حمايل من بلدة بيتا جنوبا، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين محمود غناوي (40 عاما)، وعبد الهادي شبيطة (35 عاما)، من بلدة عزون بعد أن داهمت منزليهما.


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