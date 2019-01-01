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الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الأربعاء 05 فبراير 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تنفي رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين


رام الله / سما /

نفت وزارة الصحة رصد أي إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين حتى اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة مي كيلة أن فلسطين خالية من هذا الفيروس، نافية الإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد حالة في محافظة جنين.

من جهته، أهاب مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة بالمواطنين عدم الانجرار وراء الاشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأشار الشخرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية، وتجنب التقبيل، ونظافة الجهاز التنفسي، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو أنفلونزا بدون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا

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