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خلال إحياء ذكرى المحرقة .. تعرف على تكلفة مأدبة عشاء رؤساء العالم بالقدس

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال إحياء ذكرى المحرقة .. تعرف على تكلفة مأدبة عشاء رؤساء العالم بالقدس


القدس المحتلة / سما /

بلغت تكلفت مأدبة العشاء التي استضاف عليها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، زعماء ورؤساء 40 دولة، في ختام إحياء الذكرى 75 للمحرقة الذي أقامه المنتدى العالمي للهولوكوست يومي 22 و23 يناير 2020، أكثر من مليون نصف شيكل.
 
وحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن مكتب الرئيس الإسرائيلي نشر مساء الثلاثاء، تكاليف المأدبة الخاصة بقيادات الدول المشاركة في المنتدى العالمي للهولوكوست.
 
يذكر أنه ولأول مرة تحيي إسرائيل ذكرى المحرقة في مدينة القدس بمعهد "ياد فاشيم"، حيث شارك في المنتدى رؤساء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، إلى جانب مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وملوك إسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما شارك 40 من زعماء ورؤساء دول العالم ووفود برلمانية من أوروبا وأميركا في فعاليات المنتدى.

#المحرقة #القدس #مأدبة عشاء

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