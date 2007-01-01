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قناة عبرية: دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: دول أوروبية ستعترف بدولة فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

قالت قناة عبرية، الثلاثاء، إن جهات أوروبية أبلغت السلطة الفلسطينية، أنها "أعدت سلسلة خطوات حال قيام إسرائيل بضم المستوطنات ومنطقة غور الأردن، من بينها اعتراف متزامن من قبل عدة دول أوروبية بالدولة الفلسطينية".

وأضافت قناة "كان" الرسمية، أن من بين الخطوات الأوروبية، ردا على تنفيذ إسرائيل قرار ضم المستوطنات وغور الأردن، "خطوة أكثر صرامة، وهي تأخير التمويل الأوروبي لمشاريع البحث والتطوير في إسرائيل".

لكن القناة قالت إن دبلوماسيين أوروبيين طلبوا من المسؤولين الفلسطينيين، عدم اتخاذ قرارات صعبة ضد إسرائيل حاليا، والانتظار لمعرفة ما إذا كانت ستقوم بتنفيذ خطوة الضم فعليا أم لا.

ونقلت عن مصادر فلسطينية لم تذكرها، قولها إن "الرئيس محمود عباس، سيجتمع خلال شباط الجاري، مع وزراء خارجية أوروبيين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".


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