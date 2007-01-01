حالة الطقس: منخفض قوي وأجواء عاصفة من الجمعة لمساء الاحد

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الخميس يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الجمعة تسقط أمطار محلية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط على فترات.

وفي يوم الجمعة تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خلال ساعات النهار فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الليل تعبر البلاد جبهة هوائية باردة، ويشتد تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، كما تهب يوم الجمعة رياح قوية تصل بعض هباتها إلى 85 كم/ ساعة.

وخلال ساعات فجر وصباح يوم السبت قد تصحب الأمطار بزخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق بعض القمم الجبلية العالية ، وخلال ساعات نهار يوم السبت يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وغائماً، وعاصفاً، وماطراً على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار والأمطار المتجمدة التي تصحب بالبرد أحيانا فوق معظم المناطق، كما يحتمل تساقط ثلوج خفيفة فوق القمم الجبلية العالية، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر وصباح الاثنين تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير جدا و يحذر من حدوث الانجماد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيان