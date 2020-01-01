زعيم المعارضة يطالب الحكومة البريطانية بتوضيح عاجل لموقفها من "صفقة ترمب"

لندن /سما/

طالب رئيس المعارضة في المملكة المتحدة وزعيم حزب العمال جيريمي كوربن، حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في رسالة نشرت اليوم الثلاثاء، بتوضيح عاجل لموقفها من صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي.

وقال السيد كوربن في رسالته: إن ترحيب الحكومة البريطانية بإعلان ترمب عن خطته يوم 28 يناير "أوحى بأن حكومتك على وشك التخلي عن مواقفها المبدأية المهمة والتي اعتمدتها كافة الحكومات البريطانية السابقة".

وطالب كوربين في رسالته، رئيس الوزراء البريطاني أن يؤكد بشكل عاجل على أن لندن ما زالت تعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية والمقامة على الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وأن أي محاولة لضم غور الأردن ستعتبر بمثابة انتهاك أساسي للقانون الدولي.

ودعا كوربين الحكومة البريطانية الى الالتزام بحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حق العودة للاجئين.

بدوره رحب سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، بموقف زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال، قائلا: إن موقف السيد كوربين يعبر عن جميع الأحزاب البريطانية كما جاء في رسالة 133 عضو برلمان من جميع الأحزاب الى رئيس الوزراء جونسون الاسبوع الماضي يطالبون بموقف قاطع من "خطة ترامب" التي تحمل انتهاكات صارخة للنظام والقانون الدولي. وقال زملط: إنه يتمنى أن يكون رد رئيس الوزراء بنعم للقانون الدولي والنظام الدولي المعتمد على القواعد والقرارات الدولية وان الجميع متساوون أمامه.

وأضاف: إن التوضيح البريطاني السابق والذي تم في جلسة برلمانية متناقض وغير كاف، حيث كان من الواجب رفض الخطة جملة وتفصيلا. وطالب بريطانيا بالإعتراف بدولة فلسطين كرد حقيقي وملموس على على صفقة ترامب ووعود نتانياهو بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا زملط حكومة بريطانيا إلى تطبيق القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية.