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المالكي يرحب بموقف وزير خارجية بلجيكا حول "صفقة القرن"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يرحب بموقف وزير خارجية بلجيكا حول "صفقة القرن"


رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بموقف وزير الخارجية البلجيكي فيليب غوفان، في جلسة عامة للبرلمان الفدرالي حول صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية.

وكان الوزير غوفان، أكد خلال الجلسة، أنها (صفقة القرن) تبتعد عن التوافق الدولي كما أدان الاستيطان، وأعلن عن تمسك بلده بحل الدولتين وأن أية مفاوضات يجب أن تستند وتحترم المعايير الدولية المتفق عليها والقانون الدولي بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، محذرا من مخاطر أي عملية ضم أحادية الجانب.

وقال الوزير المالكي، في بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء "إن هذا الموقف البلجيكي انتصار آخر للشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة أخرى لإدارة ترمب وصفقتها المشؤومة، وحلقة أخرى في الرفض الدولي المتصاعد ضد التنمر الأمريكي على القانون الدولي وحقوق شعبنا، وإدانة واضحة لسياسية الأمر الواقع التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "إن المواقف الدولية المتتالية تدعم وتعزز الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن والداعي لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وفقا لمرجعيات السلام الدولية واستنادا لنظام دولي متعدد الأطراف".

#رياض المالكي #الخارجية والمغتربين #بلجيكا #صفقة القرن

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