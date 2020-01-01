الرئيس يطلع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط على اخر المستجدات

رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط ماساهارو كونو.

وأطلع الرئيس، ضيف الياباني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية "صفقة القرن"، مؤكدا الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة.

وأشار الرئيس، إلى ان الصفقة الأميركية تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وثمن سيادته، مواقف اليابان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، معربا عن أمله بدعم اليابان لعقد مؤتمر دولي ينبثق عنه آلية دولية بمشاركة العديد من الأطراف الدولية، خاصة ان الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً وحيداً ونزيها للعملية السلمية.

بدوره، عبر المبعوث الياباني عن استمرار دعم بلاده لحل الدولتين وفق قرارات وفق قرارات الشرعية الدولية، وان موقف اليابان ثابت ولم يتغير بهذا الخصوص.

وابلغ المسؤول الياباني، سيادته، بمواصلة الحكومة اليابانية تقديم العديد من المشروعات لدعم المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام نبيل أبو ردينه، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، والسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي.