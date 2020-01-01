تفاصيل لقاء وفد "فدا" برئاسة صالح رافت ورئيس الوزراء اشتيه

رام الله / سما /

اجتمع وفد من المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" برئاسة الأمين العام للحزب صالح رأفت مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان التطورات السياسية والميدانية على ضوء الخطر الذي تمثله ما تسمى "صفقة القرن" على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع ومنظومة العلاقات الدولية.

وأكد الجانبان على ضرورة إعطاء الأولوية فلسطينيا لمواجهة الصفقة وتداعياتها بما يؤدي لافشالها وعلى أهمية مشاركة الكل الفلسطيني، رسميا وشعبيا، في هذه المواجهة التي تتطلب أولا تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتوفير كل مقومات الصمود لشعبنا.

وشدد وفد "فدا" من ناحيته على دعمه للخطوات المتتابعة التي أعلنتها الحكومة في غير جلسة من جلساتها على طريق الانفكاك الاقتصادي والتحلل من ربقة التبعية لاقتصاد الاحتلال، مؤكدا دعمه لخطة العناقيد الزراعية والصناعية التي أعلنتها الحكومة وأهمية الرعاية والدعم الخاصين اللذين توليهما للأهل في القدس ومناطق الأغوار والخليل بالنظر لما تتعرض له هذه المناطق من حملة تهويد شعواء على أيدي سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

كما تناول البحث خلال اللقاء الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأهل في قطاع غزة المحاصر وشدد المجتمعون على محورية موقع القطاع في الكينونة الفلسطينية وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة ولا دولة في غزة بمعزل عن القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وأشاد رئيس الوزراء د.محمد اشتية بالدور الذي لعبه ويلعبه حزب "فدا" في كل مواقع القرار الفلسطيني وخلال المراحل المختلفة من عمر القضية الفلسطينية منوها إلى أن مشاركته في هذه الحكومة أسوة بمشاركته في الحكومات التي سبقت تأتي استمرارا لهذا الدور وللمكانة المركزية التي يحتلها الحزب في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وباعتباره مكونا أساسيا من مكوناتها.

هذا واتفق الجانبان على استمرار اللقاءات والتشاور بينهما تأكيدا على مبدأ المشاركة في صنع القرار ولما فيه مصلحة أبناء شعبنا وضرورة تعزيز صموده وحل مشاكله.