فروانة: الاحتلال اعتقل (9) مواطنين من غزة بشهر 1/2020

غزة / سما /

قال رئيس دائرة التوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاحتلال اعتقال 9 مواطنين من غزة خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي، وأن 7 منهم تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية للقطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح فروانة أن مواطنين اثنين آخرين تم اعتقالهما منتصف الشهر الماضي على معبر بيت حانون/ايرز، وهما المواطن وليد ديب وتم اعتقاله أثناء سفره الى جسر الكرامة، ومازال معتقلا، والثاني التاجر صلاح القرا من خانيونس بعد اجراء مقابلة في المعبر، والذي تم الافراج عنه بعد اسبوعين من اعتقاله، فيما لم يُسجل خلال الشهر الماضي اي حالة اعتقال للعاملين في مهنة الصيد.

وجدد دعوته للفصائل والمؤسسات المعنية ووسائل الاعلام المختلفة بضرورة الاهتمام بتثقيف المواطنين كافة وتوعيتهم بظروف الاعتقال وما يمكن أن يتعرضوا له بعد الاعتقال، وتحصينهم وتسليحهم بأدوات المواجهة والصمود تجنبا لمخاطر الاعتقال وآثاره وحماية للفرد والأسرة والمجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن كافة المعطيات والوقائع تؤكد على أنه ليس هناك من مواطن فلسطيني بمنأى عن الاعتقال، وبالتالي من الواجب تثقيف الجميع وتحصينهم من مخاطر الاعتقال وتأثيراته.