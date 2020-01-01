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قيادي سوداني: لقاء البرهان ونتنياهو لا يمثل أحدا ومرفوض جملة وتفصيلا

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي سوداني: لقاء البرهان ونتنياهو لا يمثل أحدا ومرفوض جملة وتفصيلا


رام الله / سما /

 أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السوداني ساطع الحاج أن لقاء رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يمثل موقف الشعب ولا الحكومة ولا حتى موقف قوى الحرية والتغيير، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .

وأوضح الحاج في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من "الحرية والتغيير" سيلتقي رئيس الحكومة للخروج بموقف موحد متمثل برفض ما قام به البرهان .

وجدد الحاج التأكيد على موقف الشعب السوداني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

#البرهان #نتنياهو #ساطع الحاج #قوى الحرية والتغيير السوداني #السودان

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