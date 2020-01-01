  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: مبادرة تؤكد ضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 أكد مشاركون في جنين، اليوم الثلاثاء، بضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية، وتشكيل مجلس شبابي لمناقشة قضايا قطاع الشباب، وإنشاء صندوق الطالب المحتاج في  الجامعات.

جاء ذلك خلال اطلاق جمعية تمكين ورعاية الشباب أولى جلسات مبادرة (مصارحات شبابية)، بحضور محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بالشراكة مع الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية ومؤسسة زمام، بالتعاون مع الشبيبة الفتحاوية في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين.

وأكد الرجوب أهمية الجلسة في تسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم في التأثير على الرأي العام  والإلمام بآليات الحوار للقضايا الوطنية، مشددا على ضرورة أن يأخذ الشباب دورهم في هذه المرحلة الصعبة للتصدي  لكل المؤامرات وآخرها صفقة القرن.

وأشار الصحفي علي سمودي، إلى أن هذه الجلسة جاءت لفتح مجال الحوار عن دور الشباب واهتماماتهم ومشاركاتهم الوطنية.

بدوره أكد أحمد  أبو الهيجا من الهيئة الاستشارية، أن هذه الجلسة تستهدف تعزيز حضور الشباب في المجتمع والتعريف بمطالبهم وحقوقهم الاقتصادية والمجتمعية عن طريق الحوار البناء للتأثير على الجهات المختصة بالحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ليعلنوا عن دورهم الفاعل وقدرتهم في المشاركة في اعداد الخطط الاستيراتيجية نحو مرحلة انتقالية جديدة مبنية على مأسسة الحوار ليصل الى مرحلة التحديات المنتظمة الواعية .


الأكثر قراءة اليوم

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس