جنين: مبادرة تؤكد ضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية

جنين / سما /

أكد مشاركون في جنين، اليوم الثلاثاء، بضرورة اشراك الشباب في الحياة السياسية، وتشكيل مجلس شبابي لمناقشة قضايا قطاع الشباب، وإنشاء صندوق الطالب المحتاج في الجامعات.

جاء ذلك خلال اطلاق جمعية تمكين ورعاية الشباب أولى جلسات مبادرة (مصارحات شبابية)، بحضور محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بالشراكة مع الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية ومؤسسة زمام، بالتعاون مع الشبيبة الفتحاوية في جامعة القدس المفتوحة فرع جنين.

وأكد الرجوب أهمية الجلسة في تسليط الضوء على قضايا الشباب ودورهم في التأثير على الرأي العام والإلمام بآليات الحوار للقضايا الوطنية، مشددا على ضرورة أن يأخذ الشباب دورهم في هذه المرحلة الصعبة للتصدي لكل المؤامرات وآخرها صفقة القرن.

وأشار الصحفي علي سمودي، إلى أن هذه الجلسة جاءت لفتح مجال الحوار عن دور الشباب واهتماماتهم ومشاركاتهم الوطنية.

بدوره أكد أحمد أبو الهيجا من الهيئة الاستشارية، أن هذه الجلسة تستهدف تعزيز حضور الشباب في المجتمع والتعريف بمطالبهم وحقوقهم الاقتصادية والمجتمعية عن طريق الحوار البناء للتأثير على الجهات المختصة بالحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ليعلنوا عن دورهم الفاعل وقدرتهم في المشاركة في اعداد الخطط الاستيراتيجية نحو مرحلة انتقالية جديدة مبنية على مأسسة الحوار ليصل الى مرحلة التحديات المنتظمة الواعية .