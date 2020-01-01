  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعود: لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو خروج عن الصف العربي

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعود: لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو خروج عن الصف العربي


عمان /سما/

وصف رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى سعود لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمخيّب للآمال وخروج عن الصف العربي.

واعتبر سعود في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الثلاثاء،  أي تطبيع مع الاحتلال خاصة في الظرف الحالي الصعب، تعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية والأمة العربية.

وشدد على ضرورة  رص الصفوف العربية أي على قلب رجل واحد، لمواجهة مؤامرة ترامب نيتنياهو، مطالبا أحرار العالم بمقاطعة دولة الاحتلال على كافة الأصعدة.

#نتنياهو #البرهان #مجلس النواب الأردني #يحيي السعود

الأكثر قراءة اليوم

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الأخبار الرئيسية

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس