السعود: لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني مع نتنياهو خروج عن الصف العربي

عمان /سما/

وصف رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى سعود لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمخيّب للآمال وخروج عن الصف العربي.

واعتبر سعود في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الثلاثاء، أي تطبيع مع الاحتلال خاصة في الظرف الحالي الصعب، تعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية والأمة العربية.

وشدد على ضرورة رص الصفوف العربية أي على قلب رجل واحد، لمواجهة مؤامرة ترامب نيتنياهو، مطالبا أحرار العالم بمقاطعة دولة الاحتلال على كافة الأصعدة.