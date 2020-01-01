  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ماذا قال الرئيس عن زيارة وفد المنظمة لغزة؟

وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم


رام الله / سما /

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد وزير الخارجية، موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أطلع  الرئيس، وزير الخارجية الإيراني، على موقفنا الرافض لهذه الصفقة الأميركية، وتحركاتنا السياسية في المرحلة القادمة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

وأثنى وزير الخارجية الإيراني، على جهود الرئيس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

#الرئيس عباس #خارجية ايران #محمد جواد ظريف #صفقة القرن #ابو مازن

الأكثر قراءة اليوم

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس

مصادر امريكية تكشف : نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية