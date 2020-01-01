وزير خارجية ايران خلال اتصال مع ابو مازن: نرفض صفقة القرن ونثمن جهودكم

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأكد وزير الخارجية، موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أطلع الرئيس، وزير الخارجية الإيراني، على موقفنا الرافض لهذه الصفقة الأميركية، وتحركاتنا السياسية في المرحلة القادمة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.

وأثنى وزير الخارجية الإيراني، على جهود الرئيس وحرصه على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا دعم طهران لهذه الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.