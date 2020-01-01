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على اثر لقاء البرهان بنتنياهو… أولمرت يتهكم: "أمر مضحك ودعاية انتخابية"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
على اثر لقاء البرهان بنتنياهو… أولمرت يتهكم: "أمر مضحك ودعاية انتخابية"


القدس المحتلة / سما /

تهكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، على سلفه، بنيامين نتنياهو، بعد لقائه رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان. 

وقال أولمرت "إن هذا الأمر مضحك، إنها مجرد جزء من الدعاية الانتخابية لا أكثر"، وهو ما صرح به خلال مداخلة هاتفية لقناة الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء. 

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي، في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال نتنياهو بعد الاجتماع إنه يعتقد أن السودان يسير في اتجاه جديد وإيجابي. ووفقا لمكتب نتنياهو، قال ذلك لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي يوم الأحد، دعا بومبيو البرهان لزيارة واشنطن في مكالمة هاتفية، فيما ستكون أول رحلة كهذه يقوم بها زعيم سوداني منذ ثلاثة عقود.

وقال مكتب نتنياهو إن البرهان عبر عن اهتمامه بتحديث بلاده وإخراجها من العزلة الدولية.

وأكد مصدر إسرائيلي بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، أن إسرائيل تتوقع أن تتمكن الخطوط الجوية الإسرائيلية من الطيران فوق السودان في المستقبل القريب.

والبرهان هو رئيس مجلس السيادة السوداني، وهي مجموعة مؤلفة من 11 عضوا تدير البلاد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما سيتم تحديد موعد إجراء انتخابات ديمقراطية.

وفي سبتمبر/أيلول، بعد أيام فقط من أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية، أشارت وزيرة الخارجية السودانية الجديدة أسماء عبد الله، إلى أن بلادها ستكون معنية بإقامة علاقات مع إسرائيل.

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