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إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس


القدس المحتلة / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، سبعة أسرى للمرة الثانية منذ أمس، وهم : مصعب البرغوثي، ومحمد دلايشة، وإسماعيل حلبية، وهاشم حميدان، وأكرم سلمي، وسيف عبدة، ومحمد ربيع.

ولفت نادي الأسير في بيان له، أن الأسرى السبعة جرى نقلهم بالأمس من سجن "عوفر" إلى سجن "النقب"، ومجدداً نقلتهم إدارة السجون اليوم إلى سجن "مجيدو".

يُشار إلى أن عملية النقل طالت 38 أسيراً على الأقل من قسم (12) في سجن "عوفر" بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور واجه سّجان وأصابه بجروح. كما نقلت مجموعة من الأسرى إلى التحقيق والعزل.

#سجون الاحتلال #اسرى

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