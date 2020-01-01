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المالكي يرحب ببيان مفوضية الاتحاد الافريقي الرافض لـ"صفقة القرن"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يرحب ببيان مفوضية الاتحاد الافريقي الرافض لـ"صفقة القرن"


رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالبيان الذي صدر باسم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد الذي يحدد فيه موقف الاتحاد من "صفقة القرن"، والتي تهدف للقضاء على فرصة تجسيد دولة فلسطين واستقلال أرضها، وتشريع الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

ورحب المالكي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، بما جاء في بيان مفوض الاتحاد الافريقي الذي "جدد تضامن الاتحاد الافريقي مع الشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، ومذكرا بقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، والذي انتقد أيضا وبشدة الصفقة التي"اعتبر أنه قد تم إعدادها دون أي تشاور مع الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني، وتجاهلها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكها الخطير للحقوق الأساسية".

كما ثمن دعوة المفوض فقي محمد إلى "القيام بجهود دولية مخلصة من أجل إيجاد حل عادل ودائم للنزاع، قائم على أساس حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين".

وأكد المالكي أن صدور هذا البيان قبيل قمة الاتحاد الإفريقي والتي ستعقد في أديس أبابا يوم الاحد المقبل، من شأنه أن يمهد الطريق لتبني القمة الإفريقية بيانا أو قرارا محدد الملامح يوضح رفض الصفقة من قبل الاتحاد الافريقي ودوله.

وذكر الوزير المالكي أن القمة الإفريقية التي ستحضرها دولة فلسطين كما هو الحال دائما ستكون برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية وعضويته، إضافة لوزير العمل، السفير الفلسطيني السابق المعتمد لدى الاتحاد الافريقي نصري ابو جيش. 

وأشار إلى أن القمة الافريقية تأتي في وقت متكامل مع ما تم من اجتماعات للجامعة العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي، في تطور مهم بحيث تتوسع بشكل متواصل دائرة الانتقادات والرفض للصفقة، ما سيدفعنا بسلاسة للتوجه فورا بعد ذلك إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لاستكمال هذا الجهد ولطرح خطورة الصفقة أمام الأمم المتحدة وطلب موقف واضح منها.

#رياض المالكي #مفوضية الاتحاد الافريقي #صفقة القرن

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