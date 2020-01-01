طوباس: لقاء يبحث برنامج فعاليات نصرة الأغوار

طوباس /سما /

بحثت فعاليات محافظة طوباس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بحضور أمناء أقاليم حركة "فتح" في الشمال، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج فعاليات نصرة الأغوار.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن "هذا الاجتماع جاء لوضع برنامج متكامل لفعاليات كبرى بشكل منتظم، لحماية المواطنين خاصة الرعاة منهم في الأغوار من عربدة المستوطنين".

وأضاف أن هذه الفعاليات هدفها تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، من خلال توفير الحماية لهم من المستوطنين، مؤكدا وجود خطوات إضافية للمقاومة الشعبية سيعلن عنها لاحقا.

ولفت إلى أن برنامج فعاليات الأغوار سيكون باتجاهين، أولهما من خلال حملة شعبية بقيادة منظمة التحرير، ولجان المقاومة الشعبية، والأخرى من خلال خطة وطنية بقيادة الوزارات، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة إن "إيجاد خطة لحماية الأغوار هو مطلب وطني في هذه المرحلة الصعبة".

وأشار إلى أن جهود إقليم حركة "فتح" في طوباس تتكاتف مع أقاليم الشمال، للوقوف في وجه الخطط الإسرائيلية الرامية لضم الأغوار الفلسطينية.