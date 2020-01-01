  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طوباس: لقاء يبحث برنامج فعاليات نصرة الأغوار

الثلاثاء 04 فبراير 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


طوباس /سما /

بحثت فعاليات محافظة طوباس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بحضور أمناء أقاليم حركة "فتح" في الشمال، مساء اليوم الثلاثاء، برنامج فعاليات نصرة الأغوار.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن "هذا الاجتماع جاء لوضع برنامج متكامل لفعاليات كبرى بشكل منتظم، لحماية المواطنين خاصة الرعاة منهم في الأغوار من عربدة المستوطنين".

وأضاف أن هذه الفعاليات هدفها تعزيز صمود المواطنين في الأغوار، من خلال توفير الحماية لهم من المستوطنين، مؤكدا وجود خطوات إضافية للمقاومة الشعبية سيعلن عنها لاحقا.

ولفت إلى أن برنامج فعاليات الأغوار سيكون باتجاهين، أولهما من خلال حملة شعبية بقيادة منظمة التحرير، ولجان المقاومة الشعبية، والأخرى من خلال خطة وطنية بقيادة الوزارات، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

بدوره، قال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة إن "إيجاد خطة لحماية الأغوار هو مطلب وطني في هذه المرحلة الصعبة".

وأشار إلى أن جهود إقليم حركة "فتح" في طوباس تتكاتف مع أقاليم الشمال، للوقوف في وجه الخطط الإسرائيلية الرامية لضم الأغوار الفلسطينية.

#طوباس #الاغوار

الأكثر قراءة اليوم

متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

مصدر يكشف نسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة

إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

صحيفة: قطر وضعت اللمسات الأخيرة لـ "صفقة ترامب" وتوارت عن المشهد

سُمح بالنشر: سلاح البحرية الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب أسلحة لحماس في غزة

الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مضمون الرسالة التي كان يحملها قاسم سليماني قبل استشهاده..

فتح: جهود تبذل لوصول وفد المنظمة إلى غزة.. والايام القادمة تجمل بشريات طيبة بموضوع المصالحة

يديعوت: صفقة ترامب خطوة أحادية الجانب ستؤدي بـ"إسرائيل" إلى حالة من الفوضى والتيه!

العالول: بغض النظر عن بعض "المُعيقات" نحن حريصون على الذهاب لغزة

74968

الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول متطورة لمواجهة تهديدات حماس