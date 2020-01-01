الفايز: الأردن يرفض "صفقة القرن" ومواقفه ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية

عمان /سما/

جدد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، رفض بلاده لـ"صفقة القرن"، مؤكداً على مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الفايز في كلية القيادة والأركان الملكية الاردنية في العاصمة عمان.

وأكد الفايز خلال المحاضرة أن الأردن مواقفه ثابتة وراسخة، وأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفقاً للقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وأن أية مشاريع للحل لا تلبي للشعب الفلسطيني حقوقه هي حلول مرفوضة، خاصة "صفقة القرن" التي تحدثت عنها الإدارة الأميركية.