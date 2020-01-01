المالكي: بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة ترمب

رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغترين رياض المالكي، بالبيان الذي صدر اليوم عن الاتحاد الأوروبي حول "صفقة القرن" الأميركية الإسرائيلية.

وقال المالكي في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، إن بيان الاتحاد الأوروبي يشكل هزيمة جديدة لإدارة ترمب ودبلوماسية القرصنة التي تمارسها الادارة الاميركية والتي تقوم على التنكر للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خاصة حقه في بناء دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف رغم الضغوطات التي تمارسها الادارة الاميركية واسرائيل فان البيان يمثل انتصارا للشرعية الدولية ودبلوماسية العدالة التي تحاول الولايات المتحدة استبدالها بدبلوماسية الترهيب والتهديد، حيث اتهم البيان ادارة ترمب بتحدي القانون الدولي والابتعاد عن مرجعيات عملية السلام.

وأشار المالكي إلى أن بيان الاتحاد عبر من جديد عن اجماع الدول الاعضاء على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات عملية السلام المتفق عليها بين الطرفين والقانون الدولي وجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، كما يؤكد رفض الاتحاد سياسة الامر الواقع التي تمارسها اسرائيل وأن مستقبل القدس والحدود يجب أن يحسم من خلال المفاوضات خاصة وأن الاتحاد لا ولن يعترف بسيادة اسرائيل على اي أجزاء من الأراضي المحتلة.

وأشاد المالكي بتلويح الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات عملية ضد دولة الاحتلال إذا ما قام نتنياهو بضم اجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.

وقال: نحن نعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كأفضل طريق لإنقاذ عملية السلام وحل الدولتين.